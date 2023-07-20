Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:59

YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini hemşirelik bölümünde almak isteyen adaylar hemşirelik bölümünün puanlarını merak ediyor. Peki, Hemşirelik taban puanları 2023! YKS Hemşirelik başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJAN SAYISI