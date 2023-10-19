"Çocukların karınlarını dualarla mı doyuracaklar?"

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:26

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile yürürlüğe giren “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” projesi kapsamında okullara imam, vaiz gibi din adamlarının görevlendirilmesine karşı çıkan veliler binlerce imza toplayarak bakanlığa gönderdi.

“AKP DİNCİ ANLAYIŞINI YÜRÜRLÜĞE KOYUYOR”

İzmir’de 15 ayrı noktada imza toplayan ÖVDER İzmir Şubesi üyeleri adına açıklama yapan başkan Behram Kaya, “Toplumsal yapının en önemli hizmet aracı olan eğitim sistemi, AKP iktidarının hedefinden hiç çıkmadı. 21 yıldır geçmişte kazanılan birçok uygulamaları kaldırarak, kendi dinci anlayışını yürürlüğe koyuyor. 2012’de çıkartılan 4+4+4 sisteminin arkasından eğitim hem parçalanmış hem özelleştirilmiş hem de içeriği laik ve demokratik sistemden uzaklaştırılmıştır. Her bakan bir adım daha atarak, eğitimi Suudi Arabistan’da dahi uygulanmayan dinci uygulamaları hedef almışlardı. Son bakan daha hızlı adımlar atmaya başladı” diye konuştu.

“ŞERİATLA YÖNETİLEN ÜLKELERDE BİLE YOK”

MEB’in okul öncesi eğitim merkezlerine mescit açılması konusunda aldığı kararı hatırlatarak devam eden Behran Kaya, “ÇEDES Projesi, karma eğitimin kaldırılması, öğretmenlerin önlük giymesi uygulamaları yetmemiş ki, şimdi de kreşler, anaokulları ve okulöncesi çocuklara mescit açılması için yönetmenlik değiştiriyor. 3-4 yaşlarındaki çocuklar, neyin ibadetini yapacak, neye inanacak? Kendini bilmeyen çocuklar dini sorumluluğu nasıl alacak? Bu uygulama şeriatla yönetilen ülkelerde bile yok” ifadelerini kullandı.

“LAİK VE DEMOKRATİK EĞİTİMLE HESAPLAŞMAK İSTİYORLAR”

Bakanlığın aldığı kararların Anayasa’ya aykırı olduğunu aktaran Kaya, “Anayasasında laik ve demokratik eğitim yazan bir ülkede şeriat uygulamaları, yasal değildir. Yönetmenliklere uygun değildir. Bakanlık yasal suç işlemektedir. Gerek, ÇEDES gerekse kreş, ana ve okul öncesi okullarda mescit uygulamaları yasal değildir. 3-4-5… yaşındaki çocukların saç tellerini dahi kapatmak hangi dinde var. Soyutu algılamayan çocuklara Allah, melek, cin, peri nasıl anlatılabilir? AKP hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır laik ve demokratik eğitimle hesaplaşmak istiyor. Gerici ve çağ dışı düşünceleri diyanet, cemaatler ve tarikatlarla birlikte çocuklarımız üstünde deniyor” dedi.

“KURAN KURSLARINA YEMEK VERİLİYOR”

Kuran kurslarının sayısının okul önceki okulların sayısından fazla olduğuna dikkat çeken ÖVDER İzmir Şube Başkanı, “Bakanlığın görevi tüm çocukların okulöncesi eğitime alınmasını sağlamak değil mi? Kuran kurlarında yemek verilirken, okul önceki eğitimden yemeği neden kaldırdı bakanlık. Ona okuluna giden çocukları bu ülkenin evlatlığı mıdır? Bakanlık yaptığı işleri “veliler böyle istiyor’ diye topluma kabul ettirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK ÇOCUKLARIN KARINLARINI DUALARLA MI DOYURACAK?”

ÖVDER olarak İzmir’in 15 yerinde imza masaları kurarak, broşürler dağıtarak ÇEDES projesine karşı binlerce imza topladıklarını ve bakanlığa gönderdiklerini belirten Behran Kaya, “Şimdi velilerin görüşüne önem verdiğini söyleyen bakana, ÇEDES projesine ve laik eğitime karşı yapmaya çalıştığı uygulamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu istem size görüş bildirdiğini söylediğiniz velilerde daha çoktur. Minicik çocuklara bir öğün yemek vermeyi çok gören bakan, karınlarını dinle mi doyuracak, yoksulluktan çocuklarını okula aç gönderen, beslenme çantasına ekmek koymakta zorlanan velilerin çocuklarının karınlarını dualarla mı doyuracak? Okulları birer işletme gören bakanlık, çocuklarımızın üstünden karanlık elini çekmeli, velilerin demokratik talepleri ve laik- demokratik eğitimi parasız sunmalıdır. Bu hükümetin ve bakanlığın vazgeçilmez görevidir” sözlerini kullandı.