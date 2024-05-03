‘Çocukların ruh sağlığı bozuluyor’ uyarısı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından “Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz. Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES çocuk zihinsel gelişimi için zararlıdır” denerek imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yürütme kurulu üyesi nörofizyolog Prof. Dr. Erhan Nalçacı, “İmza kampanyamızla ilan ettiğimiz aydınlanma seferberliğine tüm aydınlarımızı davet ediyoruz. Alternatif müfredat oluşturuyoruz” dedi.

İmza kampanyasındaki talepler şunlar:

“1- ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.



2- Okulöncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.



3- Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.



4- MEB müfredatı bilimsel bilgiler ışığında gelişime dayanmalıdır.”



"YANAR MIYIM?"

Uzmanların hazırladığı bildiride, ülkemizde çocukların din öğretisine maruz kalma yaşının gün geçtikçe düştüğüne ve okullarda din eğitiminin yoğunluğunun arttığına dikkat çekilerek şöyle deniyor:

“Çocukların 11-12 yaşına kadar soyut düşünme yetisi gelişmez. Dini öğretilerindeki ahiret, günah, şeytan, cehennem gibi soyut kavramları anlayamayan çocuk kendince yorumlar. Örneğin ‘cehennemde yanarsın’ sözünü duyan bir çocuk, günlük yaşamındaki en ufak hatasında cayır cayır yanacağını düşünür. Çocuk yaşta din öğretisine maruz kalmak, depresif bozukluk, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, ayrılma anksiyetesi gibi hastalıkları tetikleyebilir. Ayrıca dinsel öğretilerin tavsiye ettiği abdest alma, tövbe etme, dua okuma gibi ritüeller, bu ritüellerin kusursuz yapılması zorunluluğu çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk zeminini oluşturur.”





