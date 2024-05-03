‘Çocukların ruh sağlığı bozuluyor’ uyarısı
Psikolog, psikiyatrist, sinirbilimci ve eğitim bilimciler, zorunlu din eğitiminin çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimine verebileceği zararlar konusunda yetkilileri ve toplumu uyardı.
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından “Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz. Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES çocuk zihinsel gelişimi için zararlıdır” denerek imza kampanyası başlatıldı.
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi yürütme kurulu üyesi nörofizyolog Prof. Dr. Erhan Nalçacı, “İmza kampanyamızla ilan ettiğimiz aydınlanma seferberliğine tüm aydınlarımızı davet ediyoruz. Alternatif müfredat oluşturuyoruz” dedi.
İmza kampanyasındaki talepler şunlar:
“1- ÇEDES Projesi derhal
sonlandırılmalıdır. Diyanet İşleri
Başkanlığı görevlileri okullardan
çekilmelidir.
2- Okulöncesi çocuklara
din eğitimi verilmesinden
vazgeçilmelidir.
3- Zorunlu din eğitimi dersi
uygulaması kaldırılmalıdır.
4- MEB müfredatı bilimsel
bilgiler ışığında gelişime
dayanmalıdır.”
"YANAR MIYIM?"
Uzmanların hazırladığı bildiride, ülkemizde çocukların din öğretisine maruz kalma yaşının gün geçtikçe düştüğüne ve okullarda din eğitiminin yoğunluğunun arttığına dikkat çekilerek şöyle deniyor:
“Çocukların 11-12 yaşına kadar
soyut düşünme yetisi gelişmez.
Dini öğretilerindeki ahiret,
günah, şeytan, cehennem gibi
soyut kavramları anlayamayan
çocuk kendince yorumlar.
Örneğin ‘cehennemde yanarsın’
sözünü duyan bir çocuk, günlük
yaşamındaki en ufak hatasında
cayır cayır yanacağını düşünür.
Çocuk yaşta din öğretisine
maruz kalmak, depresif
bozukluk, kaygı bozukluğu,
uyku bozukluğu, ayrılma
anksiyetesi gibi hastalıkları
tetikleyebilir. Ayrıca dinsel
öğretilerin tavsiye ettiği abdest
alma, tövbe etme, dua okuma
gibi ritüeller, bu ritüellerin
kusursuz yapılması zorunluluğu
çocuklarda obsesif kompulsif
bozukluk zeminini oluşturur.”
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