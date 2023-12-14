Cumhuriyet gündeme getirmişti: Pamukkale Üniversitesi rektörüne soruşturma

Yabancı uyruklu öğrencileri para karşılığı kayıt yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi’nde rektör Ahmet Kutlukhan’a soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) daha önce Kutlukhan için soruşturmaya gerek olmadığı kararını vermişti.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00
Cumhuriyet gündeme getirmişti: Pamukkale Üniversitesi rektörüne soruşturma
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yabancı öğrencilerin danışmanlık şirketleri üzerinden para karşılığıyla kayıt yapıldığı ortaya çıktı. Kontenjanın yüksek çıkması üzerine Iraklı bir öğrencinin kaydı silindi. Öğrencinin kaydının silinmesine karşı açtığı davayla skandal patlak verdi.

Skandala adı karışan memurlar açığa alınırken Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), rektör Ahmet Kutlukhan hakkında “Soruşturmaya gerek yok” kararı verdi. Ancak tepkiler üzerine rektör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan üniversite içerisinde rektörün siyasi bağlantılarını kullandığına, olayın üzerinin kapatılmak istendiğine yönelik iddialar konuşuluyor. Soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor. 




Pamukkale Üniversitesi

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