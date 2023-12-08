Pamukkale Üniversitesi’nde parayla öğrenci kayıt skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:23

Pamukkale Üniversitesi’nde yabancı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği fakültelerin usulsüz kaydedilmesinin yankıları sürüyor. Yükseköğretim Kurulu’nun yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerini üniversitelere devretmesiyle birlikte usulsüzlükler yaşanmaya başladı. Pamukkale Üniversitesi’nde 2022/2023 akademik yılında yaşanan yabancı öğrenci kayıtlarındaki usulsüzlüğü Cumhuriyet dün yayımlanan haberle ortaya çıkarmıştı. Söz konusu olayda yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Buna göre üniversite, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları için bir yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleriyle anlaşma yaptı. Öğrencilerin kayıt başvuruları bu şirketlerin danışmanlığında yapıldı. Kayıt işlemleri için öğrenci işleri memuru A.Ş.Ç sorumlu olarak görevlendirildi. Pamukkale Üniversitesi'nin idari soruşturması sonucunda danışmanlık şirketleri aracılığıyla aracılığıyla A.Ş.Ç’nin “kayıt başvurularından rüşvet aldığı, üniversitenin kontenjanı üzerinde kayıt yaptığı” anlaşıldı. A.Ş.Ç. görevinden ihraç edildi. Müdürün ve diğer memurların ise görevlerine devam etmesi kararı verildi. Kontenjan artışı sonucunda okula kaydedilen öğrencilerin ise kayıtları silindi. Aralarında okula sınavda başarılı olarak girdiklerini iddia eden ve kaydı silinen 140 yabancı öğrenci hukuki yola başvursa da davaları kazanamadı.

Usulsüzlük, tıp fakültesi öğrencisi Iraklı Aliridha Abdulameer Abdali Alrichab’ın kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile patlak vermişti. Alrichab, “başarılı eğitim hayatı olduğunu ve kayıt silme işleminin gerekçesiz yapıldığını” öne sürmüştü.

Üniversite mahkemeye verdiği savunmada yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı kabul etmiş, sınav puanlarının değiştirildiğini belirtmişti. belirtmişti. Denizli 1. İdare Mahkemesi, Alrichab’ın yürütmeyi durdurma istemini reddetmişti.

‘8 BİN DOLAR VERİN...’

Cumhuriyet’in ulaştığı, mühendislik fakültesinden kaydı silinen bir yabancı öğrenci, “Sınavda başarılı olarak Pamukkale Üniversitesi’ni kazandım. Ancak olayın ardından benim de kaydım silindi. Hakkımı aramak için idare mahkemesine gittim ve kaybettim. ‘8 bin dolar verirseniz bu işi çözeriz’ dediler. Para vermediğim için okuldan atıldım” iddiasını aktardı. Öğrenci ayrıca, kayıtları silinen öğrencilere yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini öne sürdü.