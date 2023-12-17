Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sayıştay denetçileri Pamukkale Üniversitesi'nde

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, 2022 yılına ait raporda belirtilen hususların düzeltilip düzeltilmediği, kayıt skandalı gibi konularda denetçiler incelemelerini yapacak.

Denetçilerin hangi belgeleri istediği tam olarak öğrenilemezken, rutin inceleme olmadığı ve denetçilerin plansız bir şekilde geldiği de belirtildi.