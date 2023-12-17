Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sayıştay denetçileri Pamukkale Üniversitesi'nde

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde yabancı öğrencilerin parayla kayıt skandalı kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Söz konusu haberler üzerine Sayıştay Başkanlığı’nın denetçilerini, inceleme yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi’nde gönderdiği öğrenildi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00
Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sayıştay denetçileri Pamukkale Üniversitesi'nde
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Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, 2022 yılına ait raporda belirtilen hususların düzeltilip düzeltilmediği, kayıt skandalı gibi konularda denetçiler incelemelerini yapacak.

Denetçilerin hangi belgeleri istediği tam olarak öğrenilemezken, rutin inceleme olmadığı ve denetçilerin plansız bir şekilde geldiği de belirtildi.


Pamukkale Üniversitesi

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