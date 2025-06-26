Cumhuriyet gündeme getirmişti... LGS skandalına MEB’den yeni açıklama: Usule aykırılık kabul edildi, ‘sınav güvenliği’ savunuldu

Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı “LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı” haberi yankı uyandırmayı sürdürüyor. Haberin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddiaları doğrulamış ve kitapçığın sınav sırasında usulsüz bir şekilde dışarı çıkarıldığını kabul etmişti.



Bakanlığın ikinci açıklaması da iddiaları güçlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, Habertürk’e yaptığı açıklamada kitapçığın sınav sırasında bir görevli tarafından fotoğraflandığını ve PDF’ye dönüştürülerek dışarıya gönderildiğini ifade etti.

“SINAV GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL” İDDİASI

Yılmaz Güney, saat 09.30’da başlayan sözel sınavın 10.45’te sona erdiğini, soruların ise 11.57’de WhatsApp üzerinden paylaşıldığını belirtti. O sırada öğrencilerin sayısal sınav için sınıflara alındığını ve dış dünya ile hiçbir bağlantılarının kalmadığını vurgulayan Güney, şu ifadeleri kullandı:

“Sınav kitapçığını ele geçiren bir okul görevlisi ya da öğretmen, kitapçığın fotoğraflarını çekip özel bir programla birleştirerek PDF’e dönüştürmüş. Kitapçık usule aykırı şekilde fotoğraflanıp dışarı atılmış. Ancak cevap kağıtlarına müdahale edilmesi mümkün değil. Sınav güvenliğini tehlikeye atan bir durum söz konusu değil.”

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, sınav kitapçığını sınav devam ederken dışarıya gönderen kişinin bir okul görevlisi olduğu ve asıl mesleğinin dönercilik olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bu görevlinin ifadesi alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada da Cumhuriyet’in haberini doğruladı. Tekin, kitapçığın sınav sırasında dışarı çıkarıldığını ancak sınav güvenliğini etkileyen bir durum olmadığını savundu.

AİLELERİN ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

MEB, sınavın güvenliğinin zedelenmediğini ve sonuçların etkilenmediğini belirtse de, sınava giren öğrencilerin aileleri ve eğitimciler endişelerini sürdürüyor. “1 milyon öğrencinin kaderiyle oynandı mı?” sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

MEB: “SORUŞTURMA SÜRÜYOR”

Milli Eğitim Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, kamera kayıtları dahil olmak üzere tüm detayların araştırıldığını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

MEB’den yapılan açıklamada, “Sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum söz konusu değil ancak biz her türlü iddiayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdik” denildi.



