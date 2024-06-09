‘Cumhuriyet vurgusu ve Devrimlere bağlılık yok’
Gözütok: “Programlardan Cumhuriyet ilkeleri, ulusal değerler çıkarılmış, çoğu kez hazırlayanların adları bile açıklanmamış, programlar dava konusu olmuş..."
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “milli ve manevi değerler” merkezinde hazırladığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı öğretim izlencesine tepkiler sürüyor. Eğitim-İş dava süreci için hazırlıklarını sürdürürken her ders için değerlendirme raporu hazırlıyor. Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Gözütok 1, 2 ve 3. sınıf hayat bilgisi dersi için hazırladığı değerlendirme raporunda; 2005’e kadar dersin eğitim bilimlerinin farklı uzmanlık alanlarından kişilerce yapıldığını belirtti. Gözütok, “Programlardan Cumhuriyet ilkeleri, ulusal değerler çıkarılmış, çoğu kez hazırlayanların adları bile açıklanmamış, programlar dava konusu olmuş, 2005 Hayat Bilgisi programı iptal edilmiştir. 2024 metnini hazırlayanların da adları açıklanmamıştır. Onaylayan Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinin ve milli eğitim bakanının imam hatip kökenli olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullandı.
‘DİNİ DEĞERLER KONDU’
Dersin yöntem ve tekniklerinin bir kısmının uydurulduğunu belirten Gözütok, “Birinci sınıfa başlayan çocuğa okulu ve sınıfı tanıtılırken her sınıfta yasa gereği var olan Atatürk resminden ve İstiklal Marşı levhasından söz edilmiyor. Vatan sevgisi, Cumhuriyet değerleri olabildiğince hafifletilmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Raporda şu saptamalara da yer verildi:
- Ancak üç sınıfta da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekim ayında kutlanıyor.
- Hiçbir programda olmayan mevlit kandili, miraç kandili, regaip kandili, berat kandili, aşure günü kutlanarak manevi değerlerin geliştirileceği belirtiliyor.
- Başlığında ‘Cumhuriyet’ sözcüğünü içermeyen, eğitim yerine maarif, bilinçli tüketim yerine tasarruf gibi Arapça sözcükleri ile ders programı Türkçe dil kurallarına uygun değildir.
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