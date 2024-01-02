Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 EÇEV’li Anıtkabir’de!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:04

Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata’ya şükranlarını sunmak için yola çıkan 100 EÇEV’li genç, 16 Aralık’ta Anıtkabir’de, Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Ünsal başkanlığında Ulusal Kurtuluş mücadelemizin büyük önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda çelenk takdiminde bulundu.

Çoğunluğunu üniversite bursiyerlerinin oluşturduğu grubun İzmir’den Ankara’ya gidiş ve dönüş yolculuğu, Cumhuriyet ruhuna uygun olarak trenle gerçekleştirildi. Bayraklarla donatılan tren vagonlarında 100. yıl coşkusu yaşandı. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, sorgulayan, araştıran, düşünen, doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedeflenen, aydınlık yarınların teminatı olacak EÇEV’li gençler, 100. yılda gerçekleşen bu ziyaretle, bağımsızlık mücadelemizin ruhunu kaynağında hissetti.

Başkan Yıldız Ünsal, Anıtkabir anı defterinde “Aklın ve ilmin rehberliğini kabul etmiş, fikir ve ilkelerinizi içselleştirmiş mirasçılarınız olarak, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz.” sözlerine yer verdi.

Birinci ve İkinci TBMM, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni de ziyaret eden EÇEV’liler unutulmaz anılarla aynı gün İzmir’e döndüler.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anıtkabir Ziyaretimize ilişkin fotoğrafları ve basın bültenini ekte değerlendirmenize sunuyoruz.