Cumhuriyetin hafızası yıkılıyor: Okuluma dokunma

Ankara’da Kızılay Yüksel Caddesi’nde bulunan ve 1927 yılından bu yana eğitim öğretim veren Türkiye Cumhuriyeti’nin “hafıza kurumları” arasında sayılan tarihi Ankara Mimar Kemal Ortaokulu “öğrenci sayısının azlığı” gerekçesiyle eğitim öğretime kapatılıyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00
Cumhuriyetin hafızası yıkılıyor: Okuluma dokunma
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Okul binası, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak kullanılacak. Kararın kaldırılması için daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunan veliler ve öğrenciler, karne gününde okul bahçesinde toplanarak okulun kapatılmak istenmesini protesto etti. Öğrencilerin buruk karne sevinci yaşadığı, velilerin gözyaşlarını tutamadığı eylemde “Okuluma dokunma”, “98 yıllık çınarın yok olmasın” sloganları atıldı.

Velilerden Zeynep Haki, “Eğer bu okul yıkılırsa bizde kepçelerin altında yatarız bu kadar net” dedi. Bülent Ecevit, Sevgi Soysal, Mahfi Eğilmez, Altan Öymen, Çetin Altan, Murat Karayalçın gibi isimlerin mezun olduğu ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’nce korunan okulun kapanmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da tepki gösterdi.

(Tezcan Karakuş Candan)

Candan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu okul, kentin belleği. Okulun yapıldığı dönem devrimin mutfağında olan bürokratların çocukları o okulda okudu. Burası boşaltıldıktan sonra kamu kurumu da olsa elden çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımızdır. Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nu öğrencisiz, kenti nefessiz bırakmayın. Bir kent merkezinden çocuk sesleri eksilirse o kent ölür” dedi. 


Ankara Mimar Kemal Ortaokulu eğitim eğitim öğretim yılı

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