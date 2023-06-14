238 okul TÜGVA'ya tahsis edilmişti: HKP'den bakan, vali ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:12

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:52

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile İstanbul’un farklı ilçelerindeki toplam 238 okul ile bu okulların spor salonlarının kendilerine tahsis edilmesini istedi. İstanbul Valiliği ise tahsis talebine onay vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi, okulların TÜGVA’ya tahsisine tepki gösterdi.

Ortaçağcı, çıkar amaçlı organize suç örgütü AKP’giller’in Laiklik ilkesini ayaklar altına alan uygulamalarına karşı mücadelemiz sürüyor!

İstanbul’daki 238 okulun MEB tarafından “yaz okulu programı” kisvesi altında Ortaçağcı TÜGVA’ya tahsis edilmesini yargıya taşıdık.

Konuyla… pic.twitter.com/AHL3OIKucN — HKP (@kurtuluspartisi) June 14, 2023

BAKAN, VALİ VE TÜGVA YÖNETİCİLERİNE ‘ANAYASAYI İHLAL’ SUÇLAMASI

HKP avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, TÜGVA Kurucusu Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, “Anayasayı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma yürütülmesi ve savcılık tarafından haklarında kamu davası açılması talep edildi.

(Doğan Zafer Çıngı)

“BU PROTOKOL BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİMLE ÇELİŞMEKTEDİR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer halkımız; Bugün bir kez daha AKP’giller’in laiklik ilkemizi ayaklar altına aldığına, nasıl çiğnediğine, göz göre göre şahit olduk. Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ait olan TÜGVA isimli ortaçağcı gerici vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında İstanbul’da bulunan 238 okul, yaz okulu programı çerçevesinde TÜGVA’ya tahsis edildi. Ancak yapılan bu protokol, bilimsel ve laik eğitimle çelişir niteliktedir. Zaten gençlerimiz ortaçağcı gerici müfredat baskısı altındayken bir de TÜGVA ve benzeri ortaçağcı gerici vakıflar ile iyice baskı altına alınmaya, laiklikten uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır.

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Tüm bunların sebebiyse gençlerimize laik eğitim ve laik düşünce yapısından uzaklaştırmak, AKP’giller’in dindar ve kindar bir nesil yaratma amacına hizmet etmekten geçmektedir. İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak laiklik ilkemize sahip çıkmaya devam ediyor ve ortaçağcı gerici gidişe karşı dur diyoruz. Yapılan bu protokol ve 238 okulumuzun TÜGVA’ya tahsis edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız.

“LAİKLİK İLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Bizlere birinci Kuvayı Milliyeciler, Mustafa Kemal’ler tarafından miras bırakılmış olan laiklik ilkemizi, bir avuç ortaçağcı gericiye, laiklik düşmanına bırakmayacağız, ayaklar altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi kendi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız. Halkın Kurtuluş Partisi olarak her alanda, başta laiklik ilkemize, ülkemizin gençlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”