ÇYDD İzmir Şubesi’nde mezuniyet heyecanı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi YKS sınavı sonrası Prof. Dr. Mehmet Yalçın Çağdaş Gençlik Merkezi'nde, lise öğrencilerinin mezuniyetini kutladı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
YKS sınavı sonrası Prof. Dr. Mehmet Yalçın Çağdaş Gençlik Merkezi'nde toplanan lise öğrencileri mezuniyetin kutladı.
Dernek yöneticileri ve burs danışmanlarının katıldığı mezuniyette öğrenciler için pasta kesildi.
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