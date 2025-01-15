Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:33

Eğitimde fırsat eşitliği denince akla ilk gelen kurumlardan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz olan başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır?

DARÜŞŞAFAKA SINAVI NE ZAMAN?

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonu ile hareket ederek kurulduğu günden bu yana pek çok hayata dokunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavının 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştireceğini açıkladı. 42 ilde düzenlenecek sınavlar için başvuru süreci 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için başvurularını 20 Mayıs'a kadar bizzat okula giderek ya da https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden yapabilirler.

Sınava girmek için gerekli şartları taşıyan öğrencilerin 6 belgeye sahip olması gerekiyor. Bu belgeler: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, öğrencinin dört 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı, doldurulmuş başvuru formu ve ikametgâh belgesi.