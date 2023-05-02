Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:25

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 10 ili etkisi altına almış ve büyük yıkımlara yol açmıştı. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bölgede eğitim-öğretime ara verilmişti. Yurttaşlar deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olup olmadığını araştırıyor. Peki, Deprem bölgesinde sınıfta kalan öğrenci var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İşte ayrıntılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde Elazığ hariç 10 ilde sınıfta kalma olmayacağını açıkladı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da sınıfta kalma olmayacağını söyleyen Özer, "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

MEB Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yıl sonu ortalaması hakkında bilgi verdi. Özer, yıl sonu ortalamasının ikinci dönem notunun düşük olması halinde birinci dönem notunun esas alınarak belirlenebileceği bilgisini şu ifadelerle paylaştı;

"Yıl sonu ortalamasında normalde birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene Deprem bölgesinde farklı bir uygulamamız var. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak. Bilindiği gibi deprem bölgesinde devam zorunluluğu da yok, eğer ikinci dönem çocuk sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak."