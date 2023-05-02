Fahrettin Koca duyurdu: Deprem bölgesinde devlet hizmet süreleri kısaltıldı!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımı uğrayan 10 ilde, devlet hizmeti yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltıldı.

"YÜZDE 85'İNİN TAMAMLANMASI HALİNDE..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren "Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar" ile ilgili açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak.”