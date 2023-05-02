Fahrettin Koca duyurdu: Deprem bölgesinde devlet hizmet süreleri kısaltıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:34
Fahrettin Koca duyurdu: Deprem bölgesinde devlet hizmet süreleri kısaltıldı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımı uğrayan 10 ilde, devlet hizmeti yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltıldı.

"YÜZDE 85'İNİN TAMAMLANMASI HALİNDE..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren "Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar" ile ilgili açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak.”


Adana adıyaman deprem deprem bölgesi devlet diyarbakır fahrettin koca gaziantep hatay kahramanmaraş Malatya osmaniye Sağlık Bakanı Şanlıurfa hekim

İlgili Haberler

Hatay’da aile hekimleri konteyner istiyor

Hatay’da aile hekimleri konteyner istiyor
Hekimlerden depremde yaşamını yitirenler için sessiz yürüyüş: 'Ya gitseydik!'

Hekimlerden depremde yaşamını yitirenler için sessiz yürüyüş: 'Ya gitseydik!'
Hekimler Birliği'nden deprem bölgesindeki zorunlu görevlendirmeye itiraz!

Hekimler Birliği'nden deprem bölgesindeki zorunlu görevlendirmeye itiraz!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler