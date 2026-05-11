Deprem bölgesindeki okullara dijital destek paketleri dağıtılıyor: İlk kıvılcım Hatay’da

Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı’nın (BEEV) depremden etkilenen bölgelerde eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hatay’da “Semiha-Abbuş Bilecik Atölyeler Binası”nın açılışı yapıldı, okullara “kıvılcım bilişim paketi” desteği sağlandı. Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde inşa edilen yeni atölye binasıyla öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarının artırılması ve mesleki becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Beş dizüstü bilgisayar ve birçok fonksiyonlu yazıcıdan oluşan “kıvılcım paketi” ise okulların ve bölgede hizmet veren STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) merkezlerinin temel bilişim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

‘BİR KIVILCIM YETER’

Kıvılcım Temel Okul Destek Programı’nın ilk aşaması, Antakya Ortaokulu ve Ekinci Atatürk Ortaokulu’na teknoloji paketlerinin teslim edilmesiyle başladı. Toplam 55 kıvılcım paketi desteğiyle Hatay’a 275 bilgisayar ve 55 yazıcı ulaşmış oldu. Program, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde devam edecek. BEEV tarafından donanım desteği sağlanan okullar ve merkezler “kıvılcım öğretmen ağı”na dahil oluyor.

BEEV Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Depremden etkilenen bölgelerde kalıcı ve sürdürülebilir katkı üretmenin en güçlü yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe donanımlı şekilde hazırlanması için attığımız her adım, aslında ülkemizin yarınlarına yapılan bir yatırımdır” dedi. Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı’nı eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla kurduklarını anlatan Bilecik, şunları söyledi:

“Öyküyü depremden etkilenen illerde başlatalım dedik. Kıvılcım seferberliğini yalnızca bir teknoloji desteği olarak görmüyoruz; bu bir dönüşüm yolculuğu. Okullarımızda kurulan her dijital erişim imkânı, yalnızca bilgiye değil, dünyaya açılan bir kapıdır. Türkiye’de bugüne kadar tek seferde hayata geçirilen en kapsamlı sivil toplum kaynaklı okul bilişim desteklerinden birini başlatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazen küçük görünen bir dokunuş, büyük değişimlerin başlangıcı olabilir. Bir kıvılcım yeter.”

‘BEN DE VARIM’

BEEV Yönetim Kurulu üyesi Kaan Bilecik, çocukların maruz kaldığı şiddet, umutsuzluk ve dışlanmışlık hissinin giderek derinleştiğine dikkat çekerek “Kıvılcım Seferberliği bu sorunlara doğrudan müdahale eden bir program değil; ancak çok daha köklü bir yerden başlıyor: Fırsat eşitliğini artırarak çocuklara ‘Ben de varım’ diyebilecekleri alanlar açıyor” dedi.

BEEV Genel Müdürü Dr. Neyran Savaşman Akyıldız da programın özünü şöyle anlattı:

“Kendini ifade edebilen, görüldüğünü hisseden, üretebilen ve bağ kurabilen çocuklar ve gençler; karşılaştıkları zorluklarda çözümün parçası olma ihtimali daha yüksek bireylere dönüşüyor. Bu programda cihazlar görünür olabilir; ancak asıl hedefimiz insanın insanla kurduğu bağı güçlendirmek. Kıvılcım Programı ilk aşamada yalnızca Hatay’da, STEAM merkezleri hariç, on binden fazla öğrenciye ulaşıyor. Programın toplam etkisi ise yüzlerce öğretmen ve yaklaşık 25 bin öğrenciye dokunuyor. Ancak bizim için gerçek etki, o sayıların içindeki tek bir hayatın yön değiştirmesinde saklı.”

100 ÖĞRENCİYE BURS

Vakıf deprem bölgesi illeri öncelikli olmak üzere üniversite öğrencileri için burs ve Index Grup bünyesinde yaz stajı fırsatı da sunuyor. Staj ve 2026–2027 öğretim yılı burs başvuruları, BEEV web sitesi üzerinden 31 Mayıs’a kadar devam ediyor. Halen 21 öğrenci ile devam eden burs programında önümüzdeki öğretim yılı için 100 öğrenciye burs verilmesi hedefleniyor.