Devlet eliyle öğrenci köleliği!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik ile mesleki ve teknik eğitimde özel sermayenin gücünü arttıracak bir adım daha attı. Bakanlık, Meslek Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla öğrencilerin “staj” kılıfıyla “çocuk işçi” olarak çalışmasını önünü açmıştı. Bakanlık, yaptığı son değişiklikle kurum, kuruluş ve işletmelere ait fabrika ve tesisler ile OSB ve üretim merkezleri içinde “örgün veya yaygın eğitim merkezleri” açılabilmesine olanak sağladı.

MEB sermaye sahiplerine fabrikalarda okul açmasını olanak tanırken dün Resmi Gazete’den yayımladığı tebliği ile de işverene öğrenci başına verilecek tutarlarda artışa gitti. Söz konusu tebliğ ile 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan “özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde” eğitim gören ve/veya görecek öğrenciler için verilen “eğitim ve öğretim desteği” tutarlarında artış yapıldı. OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenci başına verilen ödemelerde yüzde 150, OSB dışındaki okullara verilen ödeneklerde de yüzde 160 artışa gidildi. Bakanlıklar tarafından bu ödeneklerde geçen dönem iki kez artış yapılmıştı. İlk olarak 2 Eylül 2023’te yapılan artışların ardından 20 Mart 2024’te enflasyon ayarlaması yapılmış ve yüzde 125’e varan artış gerçekleştirilmişti.