Devlet okullarında ayet ve hadislerle ‘Dürüstlük Manavı’ projesi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:25

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında devlet okullarında uygulanan “Dürüstlük Manavı” projesi İzmir Buca’daki Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu’nda düzenlendi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencilerinin yapmış olduğu ‘Dürüstlük Manavı’ projesi öğrencilerimizin alışverişte dürüstlük, adalet ve ahlaki değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ticari hayatta haksız kazanç, aldatma ve kurallara uymama gibi etik dışı davranışların önüne geçebilmek için, öğrencilere doğru ve dürüst bir alışverişin önemini, ayetler ve hadisler ışığında anlatılmıştır. Proje sayesinde öğrencilerimiz, İslam ahlakına uygun bir ticaret anlayışını benimseyerek, güvenilir ve adil bireyler olmanın toplum üzerindeki olumlu etkilerini kavrayacaklardır. Dürüstlük, güven ve helal kazanç ilkelerinin hem bireysel hem toplumsal hayatta nasıl fark oluşturduğunu yaşayarak öğreneceklerdir.”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Uğur Aktepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimde laiklik, bilimsellik, demokratik çerçeve vurgusu yaptı. Aktepe, “Dürüstlük, adalet ve güven gibi etik ilkeler, herhangi bir inanç sistemine dayandırılmaksızın, hukukun ve evrensel eğitim normlarının temel prensipleri olarak öğretilmelidir. Öğrencilerin bunları belirli inanç sisteminin bakış açısıyla öğrenmesi, farklı inanç ve düşüncelere sahip öğrencilerin dışlanmasına, fırsat eşitliği ilkesinin zedelenmesine ve pedagojik açıdan sakıncalı ayrışmaya yol açacaktır” dedi.

‘SESSİZ KALMAYACAĞIZ’

Aktepe, “Devlet okullarında dinî referanslarla eğitim programları hazırlanamaz. Eğer ticaret ve etik değerler konusunda eğitim verilecekse, bunun evrensel hukuk, insan hakları, tüketici hakları ve toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde, eleştirel düşünceyi destekleyen içerikle yapılması gerekmektedir. Bu tür girişimlerin devlet eliyle meşrulaştırılmasına sessiz kalmayacağız!” ifadelerini kullandı.