Devrek ilçe müdürü imamlığa soyundu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:57

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:57

Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, asıl işini bırakıp Yeni Cami'de imamlığa soyundu. Ancak Müdür Kahya, Yatsı Namazıyla birlikte 33 rekat olan Teravih Namazını da cemaate 36 rekat olarak kıldırdı. Mihbere çıkıp hutbe okuması da ilginç karşılanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahya vatandaşların, "Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerinin bütün sorunlarını çözdü iş camide imamlık yapmaya kaldı" yorumlarını yapmasına neden oldu.

Cami camaatinden M.Y. adlı vatandaş ise tepkisini şöyle gösterdi: "Müdür işini yapsın. Ne günlere kaldık. Devrek bunu da gördü. Okulların bütün işi bitti, iş camide namaz kıldırmaya, hutbe vermeye kaldı. üstelik de bize teravi namazını fazladan kıldırdı." Bir başka vatandaş da, "Bu şahıs Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü mü, Devrek Müftüsü mü? Bıraksın, din işlerini müftü efendi yapsın. Memleketi bu kafa ne hale getirdi. Üstelik de namazları da eksik ve fazla kıldırıyor" diye tepkisini gösterdi. Oysa Devrek'te geçtiğimiz yıl iki anadolu lisesinden hiç bir öğrenci üniversiteye giremedi.







