Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:02

DGS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından üniversite kayıtları gerçekleşti. Ardından boş kontenjanlar adaylar ile buluştu. Öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamladı. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim’de erişime açılmıştı. 2023 DGS ek tercih sonuçları ise 10 Ekim'de açıklandı.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih işlemleri 29 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

Dikey Geçiş Sınavı için DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.