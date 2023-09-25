Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? Uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:38

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:38

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuruları gündeme gelmeye başladı. Birçok yurttaş başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapacağını merak ediyor.

Peki Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavına nasıl başvurulur?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, bu sınavlara katılmak için 25 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında başvurularını "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına katılmak isteyen öğretmenler, başvuru aşamasında 530 TL başvuru ücretini ödemeleri gerekecek. Başvuru sırasında adaylar, tercih ettikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde yazılı sınava girecekler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurularını yapacak olan öğretmenlerin ve uzman öğretmenlerin, ilgili şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvurular, Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler için ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ise ilgili şartları taşımaları koşuluyla yazılı sınava başvurabilecekler.

Sınav giriş belgesi, adayların fotoğraflarıyla birlikte 13 Kasım 2023 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak. Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden duyurulacaktır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına katılacak adaylara başarılar dileriz.