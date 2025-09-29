ÖSYM tarafından duyurulacak olan DGS ek yerleştirme süreci, adaylara kapsamlı bir kılavuz aracılığıyla sunulacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih nasıl yapılır?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecine bakıldığında, adayların tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış; bunu takiben ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı.

Geçmiş yıllara ait bu takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

SÜRECİN AYRINTILARI KILAVUZLA PAYLAŞILACAK

Ek yerleştirme döneminde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Ayrıca kılavuzda, tercihlerin hangi tarihler arasında yapılabileceği, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar ve tercih sıralamalarına dair örnekler de bulunacak. Böylece adaylar yalnızca kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda rehberlik niteliğinde yönlendirici bilgilere de erişmiş olacak.