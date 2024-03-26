Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:16

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:16

Her yıl düzenli olarak uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl da uygulanacak. DGS hazırlıklarına başlayan adaylar, DGS başvuru tarihi ve DGS başvuru ücretini araştırıyor. Peki, DGS ne zaman? DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.