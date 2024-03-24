Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:33
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılım sağlayacağı 2024 İOKBS öncesinde, sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2024 İOKBS sınav takvimi sonrasında, sınav günü ve saati belli oldu.

Buna göre; 2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.


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