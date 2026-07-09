DGS sınav giriş belgesi nereden alınır? 2026 DGS sınavı ne zaman?

Yılın en önemli akademik geçiş sınavlarından biri olan DGS için heyecanlı bekleyiş sürerken, adayların salon ve sıra numaralarını belirleyen kritik aşama tamamlandı. Peki, DGS sınav giriş belgesi nereden alınır? DGS sınavı ne zaman?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-DGS adaylarının sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini içeren sınava giriş belgeleri 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine sunulmuştur. Sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresine giriş yapması gerekmektedir. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra belgelerinin dökümünü kolayca alabilirler.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitim hayatlarına lisans düzeyinde devam etmek isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı'nın gerçekleştirileceği tarih ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi ile netlik kazandı. Takvime göre 2026-DGS, 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturum halinde uygulanacak.