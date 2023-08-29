Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:12

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:12

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler DGS tercih dönemi hakkında internette araştırmalara başladı. Peki, DGS tercih dönemi başladı mı? 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri, 29 Ağustos 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercihlerinin başlamasıyla DGS Tercih kılavuzu da erişime açıldı.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!



