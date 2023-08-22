Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:27

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitlerin boş kontejanı ve taban puanları hakkında araştırmalar başladı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınladı mı? Üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM en küçük ve en yüksek taban puanları ne? Üniversite taban puanları ne? İşte ayrıntılar...

YKS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

YKS tarafından yayımlanan en küçük ve en yüksek puanlar bilgisinde boş kalan kontenjanlar görüntülenebiliyor. Ancak YKS ek kontenjanlar, üniversite kayıt takvimi sonrası belli olacak.

YÖK tarafından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM boş kontenjan ve kayıt yaptırılmayan kontenjanlardan yeni bir kılavuz hazırlayarak adayların erişimine açacak.

YKS 2.EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SAYISAL VERİLERİ BELLİ OLDU

2023 yılında YKS sınav sonuçlarına göre toplam 1 milyon 880 bin 697 aday tercih yaptı. Örgün eğitim kurumlarına toplam 898 bin 024 aday yerleştirildi.

Lisans bölümlerine 481 bin 033, ön lisans bölümlerinde ise toplam 416 bin 991 aday yerleştirildi. Açıköğretim Fakültelerinde ise toplam 165 bin 783 aday yerleştirildi.

Devlet üniversitelerinde toplam 8 bin 176 lisans kontenjanı boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerinde boş kalan kontenjan sayısı ise 9 bin 581 oldu. KKTC üniversitelerinde ise boş kontenjan sayısı 2.693 oldu.

Ön lisans bölümlerinde devlet üniversitelerinde bin 910, vakıf üniversitelerinde 2 bin 624 ve K.K.T.C Üniversitelerinde boş kontenjan sayısı ise 279 oldu.

2023 yılında yapılan yerleştirme işlemleri sonrasında tüm üniversitelerde kalan toplam boş kontenjan sayısı ise 26 bin.387 oldu.

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