21 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında DGS başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından 20 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı uygulandı. 14 Ağustos'ta sonuçları açıklanan DGS'nin tercih işlemleri de yapıldı. Peki, DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 DGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih için henüz tarihler duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.