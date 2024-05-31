Digidarts projesine 8 milyon 740 bin lira destek verildi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:47

Güncelleme: 31.05.2024 - 14:47

Ankara Üniversitesi’nin yönetici olduğu Erasmus+ Spor destekleri ile gerçekleştirilen Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen “Herkes için her yerde dart: Digidarts” projesinin açılışı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi’nde yapıldı. Romanya Dart Federasyonu, Macaristan Dart Federasyonu, Avusturya Dart Federasyonu ve İzlanda Engelliler için Dart Derneği ortaklığında gerçekleştirilen proje, 2024 ile 2026 yılları arasında sürecek. Dart alanına kadınların, engellilerin ve gençlerin daha çok katılımını sağlamak amacı taşıyan etkinlik çeşitli dijital materyal ve ortamları dart oyuncularının kullanımına sunuyor. Oyun aplikasyonu, elektronik öğrenme araçları, belgesel, dijital hikayeler, kılavuz ve turnuvaların yer alacağı uygulama için 250 bin Avro (8 milyon 740 bin 231 lira) destek verildi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Engin Sarı, açılışta yaptığı konuşmasında dart oyununun sportif anlamda önemini anlatarak destek olunması gerektiğini belirtti. Sarı, işbirliğinin kararlı şekilde devam etmesi halinde dart sporunun gelişimine önemli katkıda bulunulabileceğini söyledi. Spor Bilmleri Dekanı Prof.Dr. Semiha Tuncel ise, Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir proje yürütüldüğünü belirterek engelli insanları dart sporuna kazandırmak istediklerini vurguladı. Daha sonra kürsüye çıkan Proje yöneticisi Prof. Dr. Çiler Dursun, yaptığı sunumla projenin oluşum sürecini ve detaylarını anlattı. Dursun, “Darta başladığım zaman eğlenceli bir şekilde insanın kendini başka yönleriyle tanıma imkanı bulduğunu gördüm. Eğer yaşamınızda sizin için önemli bir şey varsa, bunun için Avrupa Birliği’nde mutlaka bir fon var” dedi.