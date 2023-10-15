Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:33

Güncelleme: 15.10.2023 - 12:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar cevp anahtarını ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanan Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

DUS VE STS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sınavları cevap anahtarları henüz açıklanmadı.