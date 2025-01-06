Doğru üniversite seçimi için ikinci şans yatay geçiş ile mümkün

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:36

Tercih döneminde aday öğrencilere üniversite seçiminde kariyer danışmanlarının ve rehber öğretmenlerin “Özellikle mutlu olacağınız yerleri seçin” önerisi kimi zaman adaylar tarafından dikkate alınmıyor ya da doku uyuşmazlığı sonradan fark ediliyor. Yatay geçiş dönemi ise üniversite öğrencilerine eğitimlerine mutlu olacakları bölümlerde devam edebilmeleri için ikinci bir şans sunuyor. 9 Ocak 2025’te başlayacak yatay geçiş başvuruları için pek çok üniversite öğrencisi hayallerine kavuşmak için harekete geçecek. Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, yatay geçiş şansını denemek isteyen öğrencilere kritik önerilerde bulunarak, "Mutlu olacağınız yerde olun. Yatay geçiş başvuru dönemini iyi değerlendirin" mesajını iletti.

Yatay geçişin, üniversite öğrencilerinin belirli şartları sağlayarak eğitimlerine başka bir üniversitede ya da bölümde devam etme hakkı olduğunu hatırlatan Ertuğrul Tut, bu sürecin hem akademik hem de kişisel açıdan önemli bir karar olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken noktalara açıklık getirdi.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞTE DİKKAT EDİLECEKLER

Kurumlar arası yatay geçiş, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği eşdeğer diploma programları arasında yapılabiliyor. Ertuğrul Tut, bu geçişi yapabilmek için öncelikle genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerektiğini belirtti. Tut, “Alternatif olarak, merkezi yerleştirme puanının yeterli olması ve ayrıca, YÖK’ün belirlediği kontenjanlara ve üniversitenin özel şartlarına dikkat edilmesi gerekir” bilgisini aktardı.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞTE DİKKAT EDİLECEKLER

Kurum içi yatay geçişim ise öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite içinde farklı bir programa geçiş yapmasını sağlandığını ifade eden Ertuğrul Tut, “Burada da kontenjanlar ve üniversitenin belirlediği özel şartlar geçerlidir” dedi.

Ertuğrul Tut, öğrencilerin, sınava girdikleri yıl aldıkları merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapabileceklerini dile getirdi. Ancak, puanın, geçiş yapılacak bölümün taban puanına denk ya da üzerinde olması gerektiğinin altını çizdi. ÖSYS kılavuzunda belirtilen özel şartların sağlanması gerektiğini de hatırlatarak bu hakkın, yalnızca bir kez kullanılabileceğini vurguladı.

Doğru karar için bu 3 madde önemli

Bazı şartların üniversitelerin mevzuatlarına göre farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Ertuğrul Tut, “Bu sebeple mutlaka yatay geçiş için düşündüğünüz üniversite ile irtibata geçerek şartları öğrenmenizde fayda var” dedi.

3 TAVSİYE

Ertuğrul Tut, yatay geçiş yapmayı düşünen öğrencilere şu üç tavsiyede bulundu:

Geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin yerleşkesini mutlaka ziyaret edin.

Sağlıklı karar verebilmek için bölümdeki akademisyenlerle görüşün.

Üniversitenin mevzuatlarını ve özel şartlarını mutlaka öğrenin.

Tut, üniversitelerinde 2024-2025 yılı bahar dönemi için kurumlararası yurtiçi yatay geçişlerde tüm lisans programlarında olmak üzere ve yalnızca ilk yarıyıl geçerli olmak kaydıyla yüzde 100 burs uygulaması olduğunun bilgisini verdi. İlk yarıyıl yüzde 100 burslu tamamlandıktan sonra takip eden yıllar için Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programları yüzde 25 indirim oranıyla, diğer programlar ise yüzde 50 indirim oranıyla devam edebileceklerini söyledi. İlk yılın sonunda programların bırakılması durumunda ise ilk yıl program ücretinin yüzde 50’sinin ödenmesi gerektiğini belirtti. Ön lisans programlarına kabul edilen öğrenciler için de yüzde 50 indirim uygulaması yapılacağına sözlerine ekledi.

Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Tut, son olarak “Elbette her hatadan dönüş var fakat hatayı yapmadan bazı önlemlerle hareket etmek de öğrencilerimizin elinde. Mutlu olduğumuz yerde başarılı sonuçlar da beraberinde gelecektir” diye konuştu.