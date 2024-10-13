Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:14

Güncelleme: 13.10.2024 - 09:14

ÖSYM takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) bugün uygulanacak. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı saat kaçta? DUS ve STS Diş Hekimliği sınav süresi ne kadar?

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) tarihleri belli oldu.

Açıklanan takvime göre 2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı, 13 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.

2. DÖNEM DUS İLE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:

''13 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 03 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.''

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre; STS Diş Hekimliği Ankara'da, DUS 2. Dönemi ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Bu sınavlara 7 bin 892 aday katılacak.

2024 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Sınavda toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. DUS 2. Dönemde ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi’nden oluşacak.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-DUS 2. Dönem sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı sonuçları, 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.