Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:27

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:27

2024 DUS/2 tercih sonuçları, 5-11 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyordu. DUS tercih sonuçları için erişim açıldı. Peki, DUS/2 tercih sonuçları açıklandı mı? DUS/2 tercih sonuçları nereden öğrenilir

DUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5-11 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.