Karnelerin verilmesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine yoğun ilgi göstermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlanırken, sistemin kapanış tarihi de merak konusu oldu. Peki, e-Okul kapandı mı? e-Okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL VBS KAPANDI MI?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte e-Okul’a girişler kapanıyordu. Karne gününe kadar e-Okul VBS sistemi açık olmaya devam edecek.

Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor.

İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.