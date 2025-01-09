Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:55

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:55

e-Okul'un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanacağı tarih merak ediliyor. Peki, E-okul ne zaman kapanacak? E-okul devamsızlık girişi hangi gün kapanacak?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.

E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.

E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.