E-okul ne zaman kapanacak? E-okul devamsızlık girişi hangi gün kapanacak?
e-Okul'un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanacağı tarihi sorguluyor. Peki, E-okul ne zaman kapanacak? E-okul devamsızlık girişi hangi gün kapanacak?
e-Okul'un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanacağı tarih merak ediliyor. Peki, E-okul ne zaman kapanacak? E-okul devamsızlık girişi hangi gün kapanacak?
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.
E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.
E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.
E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.
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