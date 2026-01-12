2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi birinci döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler için en merak edilen konuların başında e-Okul kapanma tarihini araştırıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? MEB 2025- 2026 birinci dönem not ve devamsızlık bilgisi kapandı mı?

E-OKUL 2026 NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 16 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 15 Ocak 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

E-OKUL G İRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.