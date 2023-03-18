e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 18 Mart 2023 tarihinde uygulandı. Peki, e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:47
e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news

2023'ün yılının üçüncü e-YDS sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.

E-YDS 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

18 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

E-YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2023 tarihinde saat 18.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


e-YDS e-YDS 2023

En Çok Okunan Haberler