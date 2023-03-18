e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?
2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 18 Mart 2023 tarihinde uygulandı. Peki, e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir?
2023'ün yılının üçüncü e-YDS sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.
E-YDS 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
E-YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2023 tarihinde saat 18.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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