e-YDS ne zaman? e-YDS 2025/1 kaç dakika sürüyor? e-YDS saat kaçta?
ÖSYM tarafından bu yılın ilk e-YDS oturumuna geri sayım başladı. Peki, e-YDS ne zaman? e-YDS 2025/1 kaç dakika sürüyor? e-YDS saat kaçta?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek e-YDS 1 2025 için geri sayım devam ediyor. 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, adaylar sınav giriş yerleri ve tarihlerini merakla bekliyor. Peki, e-YDS ne zaman? e-YDS 2025/1 kaç dakika sürüyor? e-YDS saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
e-YDS 2025/1 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce), 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.
e-YDS 2025/1 SAAT KAÇTA?
Sınav, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
e-YDS 2025/1 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
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