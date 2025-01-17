Yayınlanma: 17.01.2025 - 20:47

Güncelleme: 17.01.2025 - 20:47

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek e-YDS 1 2025 için geri sayım devam ediyor. 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, adaylar sınav giriş yerleri ve tarihlerini merakla bekliyor. Peki, e-YDS ne zaman? e-YDS 2025/1 kaç dakika sürüyor? e-YDS saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

e-YDS 2025/1 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce), 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

e-YDS 2025/1 SAAT KAÇTA?

Sınav, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

e-YDS 2025/1 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.