Eğitim çiçeğe verilen su, Türk Eğitim Vakfı nadide çiçekleri sulayan bir pınar, biz bağışçılar da birer yağmur damlasıyız...

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:22

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:10

İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden mezun oldum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdim. Eğitime hizmet etmek ailemizin genlerinde var. Babam Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucusu ve ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Mustafa Muhiddin Erel, annem Alman asıllı viyolonist, İstanbul Belediye Senfoni Orkestrası'nın başkemancısı Emine Erel. Ablam Suna Erel ise ‘Münich Hochschule für Musik Akademisi'ni bitirdi. Yorumlarıyla gösterdiği başarılardan ötürü Alman hükümeti ablama “Beethoven Madalyası” verdi. Halam, Profesör Sara Akdik ise Türkiye'nin ilk kadın botanikçisidir. Türk Eğitim Vakfı'nın kurulduğu yıl halamın heyecanla babama ‘Vehbi Koç vakıf kurmuş, haydi biz de çevremizdekileri toplayıp hep birlikte bağış yapalım!' müjdesiyle geldiğini hatırlıyorum. Türk Eğitim Vakfı'na destek olmak bizim ailede bir gelenektir.

Yıllar sonra sıra bana gelince Türk Eğitim Vakfı'na geldim bağışımı yaptım, o günden beri de her gün gurur duydum. 1999'da TEV ailesinden biri oldum. Aile diyorum, çünkü gerçekten bize bir aile oldular. İyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman yanımızdalar. Telefonla arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Hasta olduğumuz zaman doktora götürüyorlar. Bütün çalışanları çok özverili. Tek yönlü değil, hem sanata kıymet veren, hem ilme kıymet veren bir vakıf.

Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Öğrencileri, o nadide çiçekleri sulayan bir pınar, bizleri de birer yağmur damlası olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları… Ama o yağmur damlacıkları bir araya geldiği zaman o pınarı daha fazla coşturabiliyor, çok daha fazla çiçeğin yetişmesine katkı oluyor. Bu çiçekler ileride tohumlarını dökerek, gelecekte daha fazla çiçeğin yetişmesine vesile olacaklar. Bir gün, belki de o şifalı bitkiler bir zaman gelecek ve bizlere şifa olarak geri dönecekler. Belki de ileride hastaneye yattığınız zaman karşınızdaki doktor sizin burs verdiğiniz bir doktor olacak. Veya bir ev yaptırıyorsunuz karşınızda sizin burs verdiğiniz bir mimar olacak. Ne kadar büyük bir mutluluk öyle değil mi? Sizin yaptığınız yardımlar da size geri dönecek.

Aslında manevi haz, her şeyden daha mühim. Maddi şeyler değil, manevi haz, her şeyden önce geliyor. Evet, maddi olarak bir şeyler verebiliyorsunuz ama manevi haz bambaşka bir duygu. TEV'e bağışlanan her kuruş iyi yerlere gidiyor emin olabilirsiniz. Gençlerimiz TEV'in destekleriyle Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik, çalışkan, dürüst, güvenilir insanlar olarak yetişiyorlar.

VASİYET VE HİBE BAĞIŞÇILARIMIZA VERDİĞİMİZ HİZMET VE DESTEKLER

- Belirli aralıklarla telefon görüşmeleri

- Anlaşmalı hastanelerde, laboratuvarlarda, huzurevi ve bakımevi vb. kurumlarda TEV kimlik kartı ile indirim imkanı l Acil durumlarda, ücretsiz acil ambulans gönderimi hizmeti

- Acil sağlık durumlarında refakat

- Doğum günü ve özel gün kutlamaları

- Sosyal ve kültürel etkinlikler l Huzurevine yerleştirme talep edilmesi halinde, işlemlerde danışmanlık ve rehberlik

- Vefat/başsağlığı, anma ilanları

- Cenaze ve defin işlemleri l Dua ve mevlit

- Vasiyetname şartlarının yerine getirilmesi

BAĞIŞÇI OLMAK: GELECEĞE İZ BIRAKMAK

Türk Eğitim Vakfı 1967'den bu yana imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan ülkemizin dört bir yanındaki başarılı gençlerimizin eğitimlerine destek oluyor.

Türk Eğitim Vakfı'na yapılan her bağış binlerce başarılı genç için, çağdaş ve uygar Türkiye için yaşamsal önem taşıyor.

56 YILDA TEV

- 284.000 yurt içi bursu l 2.285 yurt dışı bursu l 3 kız öğrenci yurdu

- 32 eğitim kurumu

- 2001'den beri TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)

Hibe ve Vasiyet Bağışlarımız hakkında bilgi için:

TEV İstanbul Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü

(0212) 318 68 65

[email protected]

TEV İstanbul Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü

(0216) 361 10 31

[email protected]

İllerimizde TEV'e ulaşmak için:

Adana Şube: (0322) 453 11 14 Ankara Şube: (0312) 417 41 90 Antalya Şube: (0242) 343 32 08 Balıkesir Şube: (0266) 241 54 45 Bursa Şube: (0224) 221 18 10 Denizli Şube: (0258) 264 65 99 Eskişehir Şube: (0222) 231 16 06 İzmir Şube: (0232) 441 21 44 Kayseri Şube: (0352) 221 09 85 Kocaeli Şube: (0262) 325 85 41 Muğla Şube: (0252) 316 30 62 Tekirdağ Şube: (0282) 262 99 97 Trabzon Şube: (0462) 326 78 84

Bağışlarımız hakkında detaylı bilgi için:

444 0 838 – www.tev.org.tr