Eğitim desteği özel okullara

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:49

Deprem illeri Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel eğitim kurumlarında her kademeden 40 bin öğrenciye “eğitim desteğinin” verilmesini içeren tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak hazırladığı tebliğ kapsamında, okulöncesi kademesindeki 4 bin öğrenciye 12 bin 800 TL, ilkokul düzeyindeki 10 bin öğrenciye 15 bin 400 TL, ortaokul düzeyindeki 10 bin öğrenciye 18 bin TL ve 16 bin ortaöğretim öğrencisine ise 18 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, devlet okullarında öğrencilere yemek yardımında bile bulunulmadığını anımsatarak “Devlet okullarında öğrenciler perişan. Birçok okul ikili öğretime geçti. Karar kabul edilemez” dedi.

Eğitim-İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal da “Bu bölgelerde zaten özel okullar fahiş oranda fiyat artırımına gitti. Bu karar deprem bölgesindeki özel okulların önünü açmaktır” ifadelerini kullandı.

“Devlet okullarındakiler yerine, özel okullardaki öğrencilere yardım edilmesinin amacı ranttır” diyen Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu ise “Devlet okullarındaki eksik malzemeler sağlanamazken, özel okullara teşvik kabul edilemez. Devlet kendi okullarına, öğrencisine ve öğretmenine sahip çıkmalı” diye konuştu.