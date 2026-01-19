Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen için flaş iddia! 'Manchester United onu istediği anda gelecektir'

19.01.2026 18:20:00
Güncellenme:
Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, İngiliz ekibinin Victor Osimhen'e teklif yapması halinde yıldız oyuncunun Galatasaray'dan hemen ayrılacağını iddia etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden ve kupayı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, rotayı tamamen lige çevirmişken İngiltere’den gelen haberle sarsıldı. 

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya’da orta saha takviyesi için mekik dokurken, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand’ın Victor Osimhen hakkındaki sözleri transfer gündeminin zirvesine yerleşti.

Rio Ferdinand, kendi podcast programında yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları endişelendirecek bir iddiayı ortaya attı. 

United efsanesi, Kırmızı Şeytanlar’ın bir forvete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Osimhen, Manchester United onu istediği anda gelecektir. Manchester United ona bir teklifle gittiğinde yüzde 100 eminim ki buraya gelecek" ifadelerini kullandı. 

Ferdinand’ın bu çıkışı, sadece bir temenni değil, kulüp içindeki beklentilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Nijeryalı golcünün en üst seviyede gol atmayı bilen, "kalbiyle oynayan" bir profil olduğunu belirten İngiliz yorumcu, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda büyük bir fırsatın kaçacağını savundu.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 resmi maçta tam 12 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki yıldız, takımın hücum hattındaki tek kalesi konumunda.

İlgili Konular: #manchester united #victor osimhen #Rio Ferdinand

