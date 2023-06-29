Eğitim-İş depremin vurduğu illeri analiz etti: 2.4 milyon öğrenci nerede?

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 04:59

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, deprem bölgesinde tamamlanan bir dönem eğitim öğretim yılı için “Depremin vurduğu illerde bir eğitim yönetimi değil, kaos vardı. Öğretmenler kaosla mücadele etti” dedi. Özbay, öğrencilerin eğitim kaybının telafi edilemez zararda olduğunu belirtirken devletin bölgede tarikatlara açık destek verdiğini de söyledi.

Eğitim-İş Başkanı Özbay, bölgedeki eğitimin eksiklerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki sorunun “yönetim, öğrenci ve öğretmen” açısından ele alınması gerektiğini belirten Özbay, “çözüm için irade göstermeyen bir yönetimin olduğunun” altını çizdi. Özbay; eğitim kaybındaki başlıca nedenleri; “öğretmen sayısının yetersizliği”, “öğrencilerin alanlarında ders görememeleri”, “ulaşım sıkıntısının çözülememesi”, “eğitim çadırlarında elektrik bulunmaması” ve “derslik çadır ve konteynerlerin eğitim için yetersiz kalması” olarak gösterdi.

(Kadem Özbay)

"EĞİTİM ALAMADILAR"

Özbay, bölgede tarikat ve cemaatlerin etkin faaliyetlerde bulunduğu bilgisini vererek şunları kaydetti:

“Bu devletin ihmalkârlığı değil, açık desteğidir. Abdulbaki Dakak yaşamıyorsa bugün yasaya aykırı kurum açmayı meşru hale getirenler ve kanunları uygulamayanlar yüzündendir. Resmi rakamlara göre depremin vurduğu 11 ilin 10’unda 2 milyon 400 bin civarında öğrencinin eğitim almadığı ortadadır. Bu öğrenciler nerede?”