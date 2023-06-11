Eğitim-İş: Hala çadırda kalan öğretmenler var

Yayınlanma: 11.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 11.06.2023 - 14:47

Eğitim-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, öğretmenlerin 6 Şubat’ta yaşadıkları depremin etkisi üzerlerinden kalkmamışken yeniden orta ya da hafif hasarlı evlerde barınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“ÖĞRETMENLER ORTA YA DA HAFİF HASARLI EVLERE GİRMEK ZORUNDA KALIYOR”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir’in “Şu an konteyner verilemeyen, halihazırda daha bekleyen öğretmen arkadaşlarımız için de geçici olarak pansiyonlara tercihte bulunmalarını sağladık. Pansiyonlarımızda da bine yakın öğretmenimiz barınıyor. Şu an bize ulaşıp da açıkta kalan herhangi bir öğretmenimiz yok” açıklamasını hatırlatan Kara, “Durum pek öyle görünmüyor. Sendika olarak bize başvuruda bulunan öğretmenlerimizin pek çoğunun hala konteyner temininde zorluk yaşadıklarını, orta ya da hafif evlere girmek zorunda kaldıklarını görüyoruz” diye konuştu.

“HALA ÇADIRDA KALAN ÖĞRETMENLER VAR”

Bu süreçte hala çadırda kalan öğretmenlerin olduğunu dile getiren Kara, “Öğretmenlerin 6 Şubat’ta yaşadıkları depremin etkisini üzerlerinden kalkmamışken dan yeniden orta ya da hafif hasarlı evlerde barınmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Milli Eğitim bir sistem üzerinden konteyner başvurusu alıyordu. Bu sistem şu anda kapalı durumda bulunuyor. Süreç içerisinde de pek çok öğretmenimiz burada yaşam koşulları pek uygun olmadığı için il dışına gitmişti. Onların bir kısmı bulundukları illerden peyderpey dönüyorlar. Yeni gelen öğretmenlerimizin ne konteyner ne de barınabilecek başka bir olanaklarının olmadığını bizzat kendi üyelerimizden biliyoruz. Öğretmenlerimiz hala barınma sorunuyla karşı karşıyalar” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR MAALESEF SORUNLARIN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR”

Kara, 16 Haziran itibariyle eğitim-öğretim döneminin sona ereceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tabii önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yine en büyük problem barınma konusu olacak. Malatya’daki içme suyunun hala kullanılamaz durumda olduğu raporlarla sabit. Durum böyleyken önümüzdeki öğretim yılında yine dersliklerin temini, konteynerlerde devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri var ki bunların yeniden sınıflara geçmesi süreç alacak. Bence önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da çok sağlıklı bir eğitim öğretim olmayacağını ortam olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü şu ana kadar geçen süreç içerisinde bakanlık ve il müdürlüğünün yaptığı çalışmalar önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da sorunların maalesef devam edeceğini gösteriyor.”