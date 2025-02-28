Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay Polatlı'dan seslendi: 'Cumhuriyetin mirasını yağmalıyorlar'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:48

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:48

Eğitim-İş Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'nün son durağında bugün Ankara Polatlı'da yürüdü. Bugün düzenlenecek olan Tandoğan'daki Cumhuriyet ve Emek Mitingi öncesi maratonun son noktası Polatlı'da Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay bir açıklama yaptı.

Kurtuluşun ve kuruluşun kavşak noktasında olduklarını belirten Özbay, "Bundan 103 yıl önce bir millet küllerinden doğdu. Burası bağımsızlık destanı yazılan, Cumhuriyet harcının karıldığı, zaferin simgesi olduğu yerdir. Bugün görüyoruz ki cumhuriyetin mirasını yağmalamak isteyen bir anlayış egemen hale gelmiştir. Gençlerin hayalleri ellerinden alınıyor, emekçilerin hakkı gasp ediliyor. Ülke, her geçen gün geriye götürülüyor" dedi.

'NİTELİKLİ, NİTELİKSİZ DİYE AYIRIYOR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kendi okullarını nitelikli ve niteliksiz olarak ayırdığına dikkat çeken Özbay, "Okullara farklı kaynak aktarılıyor. Siyasi iktidar üniversitelere kayyum gibi atamalar yapıyor. Alın teriyle giremedikleri yere baskıyla giriyorlar" ifadelerini kullandı.

TANDOĞAN'A ÇAĞRI

9 il 14 farklı konumda sokaklarda yürüdüklerini anımsatan Özbay, "Bizim görevimiz halka gerçekleri anlatmak. Tüm cumhuriyetçilere bir kez daha çağrı yapıyoruz. 1 Mart (bugün) saat 12'de Tandoğan Meydanı'na gelin hep birlikte, omuz omuza, 'Cumhuriyete, emeğe, çocuklarımıza, geleceğe sahip çıkacağız' diye haykıralım" çağrısında bulundu.