Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay tüm rektörlere seslendi: ‘Farkında mısınız? Verdiğiniz diplomaların bu ülkede bir geçerliliği kalmadı’

Yükseköğretim yeni eğitim öğretim yılına yine sorunlarla başladı. Eğitim-İş tüm dün Türkiye’de üniversiteler önünde, “Laik, bilimsel ve demokratik eğitim” sloganıyla toplandı. Ankara’daki toplanma adresi ise Beytepe’deki Hacettepe Üniversitesi Kampüsü oldu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay burada yükseköğretimin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘TÜRKİYE ÜNİVERSİTE BIRAKMADA AVRUPA BİRİNCİSİ’

Üniversitelerin cumhuriyet tarihinin en büyük kuşatması altında olduğunu vurgulayan Özbay, “Türkiye'de üniversiteye girmek umut, okumak ise lüks haline gelmiştir. Diplomaların geçerliliği kalmamıştır. İktidarın yanlış politikaları yüzünden milyonlarca gencimiz üniversite eğitimine ya hiç başlayamamakta ya da yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. 2024 yılında 383 bin öğrenci ekonomik nedenlerle üniversiteyi terk etmiştir. 2025 itibarıyla 1 milyon 202 bin 752 öğrenci kaydını sildirmiştir. Son 10 yılda ekonomi ve istihdam kaygıları gibi nedenlerle kayıt sildirmede sayı 19 milyona ulaşmıştır. Türkiye yüzde 18 ile Avrupa'da gençlerin üniversiteyi bıraktığı en yüksek ülke. Yani her beş öğrenciden biri eğitimini tamamlayamıyor” dedi. Ayrıca Özbay “Türkiye Avrupa'da üniversite mezunlarının en düşük gelire sahip olduğu ülke” ifadesini kullandı.

‘4 ÖĞRENCİDEN BİRİ YURT İMKANINDAN FAYDALANAMIYOR’

Türkiye’deki 129 üniversitenin aldığı bütçenin Amerika'daki bir üniversitenin bütçesinin bile altında kaldığını söyleyen Özbay Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Üniversite yurtlarına yüzde 93'ün üzerinde zam geldiğini anımsatan Özbay, “Ne demek bu? Yaklaşık 20 bin lira. 4 öğrenciden biri yurt imkanından doğru düzgün faydalanamıyor. Ankara'da 10 öğrenciden 1'inin ancak kalabileceği yurt kapasitesi var” diye konuştu.

‘SİYASİ BASKI SON BULMALI’

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde 12 sanatçı-akademisyenin görevlerine hiçbir gerekçe sunulmadan son verilmesine ilişkin ise Özbay, “Konservatuar 89 yıllık tarihinde ilk kez bir eğitim-öğretim dönemine, bünyesinde sanatçı olmadan başlamıştır. Görevine son verilen akademisyenlerden Murat Atak’ın aktardığına göre, Tamer Karadağlı’nın Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu akademisyenlerin görevlerine son verilmiştir. Üniversitelerdeki her türlü keyfi ve siyasi müdahaleye karşı durduğumuzu yineliyoruz. Hacettepe Üniversitesi’nde alınan liyakatsiz kararların tüm yönleriyle kamuoyuna açıklanmasını, kararlardan etkilenen akademisyenlerin ve öğrencilerin haklarının korunmasını, sanat ve sanatçılarımız üzerindeki her türlü siyasi baskının son bulmasını talep ediyoruz” dedi.

‘BİLİM SUSMAZ, GENÇLİK TESLİM ALINAMAZ’

“AKP’nin politikaları üniversitelerimizi çürütse de biz biliyoruz: Bilim susmaz, gençlik teslim alınamaz” diyen Özbay, tüm rektörlere şu sözlerle seslendi: “Farkında mısınız? Verdiğiniz diplomaların bu ülkede bir geçerliliği kalmamıştır. Üniversiteler bilim yuvası, özgür düşünce ortamı olmaktan çıkmıştır. Buna sessiz kalmak bir akademisyene yakışmaz.”