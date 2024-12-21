Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan MEB’in yılbaşı yasağına tepki

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Okulları temizlemeyi beceremeyen, öğrenciye bir öğün yemeği, bir bardak suyu çok gören, öğretmen atamayan, ücretli öğretmene ücretini ödeyemeyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara yazı göndererek “yılbaşı etkinlikleri” yapılmasını yasakladı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay MEB’in söz konusu yasağını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Liyakatsizliğin, yerleştiği kurumu yozlaştırdığına ve çürüttüğüne vurgu yapan Özbay, “MEB, birçok bakanlık gibi tarikat ve cemaat koalisyonuna dönüşmüş durumda. Tek doğrunun kendisi olduğuna inanan, kendini rol model olarak gören sorunlu bir zihniyetin söylemleri ve uygulamaları ülkeyi çağdışı bir bataklığa sürüklüyor. İşlerine geldiğinde ‘hoşgörü’ diyenler, kendisi gibi düşünmeyenlerin fikirlerini ve değerlerini yok sayarak kendi düşünce ve değerlerini dayatıyor” diye konuştu.

‘GERÇEK TRAJEDİ’

Ülkenin gerici bir bataklığa saplanmış durumda olduğunu yineleyen Özbay, “Yılbaşı ayrı, noel haftası ayrı, paskalya ayrı. Bunu bile ayırt edemeyen bir cehalet. Kendi çocuklarını yurtdışında okutanların yasak anlayışı gerçek bir trajedi. Eğitim açısından her şey dört dörtlükmüş gibi, yılbaşıyla uğraşıyor” dedi.

Böyle bir anlayıştan ülkenin geleceğine hayır gelmeyeceğini söyleyen Kadem Özbay, “Tarikat-cemaat aşığı MEB’in derdi eğitim, öğretmenler ve çocuklar değil. Utanmadan bir de ‘Biz kimsenin hayat tarzına karışmayız’ derler. Hoşgörüden bahsederler.

Yakında kimin nasıl yemek yiyeceğine, yolda nasıl yürüyeceğine, ne izleyeceğine de karışacaklar anlaşılan” ifadelerini kullandı.