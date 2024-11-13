Eğitim-İş İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü hakkında suç duyurusunda bulundu

Kale: “Bulgular, üniversite yönetiminde ciddi usulsüzlüklerin yapıldığını göstermektedir."

Eğitim-İş İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü hakkında suç duyurusunda bulundu
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Eğitim-İş, Sayıştay raporları sonucunda ortaya çıkan usulsüzlüklerle ilgili olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektör Bedriye Tunçsiper hakkında “görevi kötüye kullanma” ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Eğitim İş İzmir Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, “Bulgular, üniversite yönetiminde ciddi usulsüzlüklerin yapıldığını göstermektedir. Daha önce de Tunçsiper hakkında görevi kötüye kullanma ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ancak süreç tamamlanmadı” dedi.


Etiketler: #İzmir Demokrasi Üniversitesi #Bedriye Tunçsiper #Rektör
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