Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2025 10:44:00
Haber Merkezi
Eğitim-İş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle paylaştığı kutlama mesajında nesillerin bilim ve akılla, laik ve kamusal eğitimle yetiştirilmesine vurgu yapıldı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) 24 Kasım Öğretmenleri nedeniyle kısa bir kutlama bir mesajı yayımladı.

Sendikanın X hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:  

"Bilimle, akılla, laik ve kamusal eğitimle bir nesli yetiştirmek, bir ülkenin geleceğini kurmaktır.

Cumhuriyetin öğretmeni, bilimin ışığını yurdun dört bir yanına taşır.

Her sınıfta, her çocuğun gözünde bir geleceği büyütür.

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetin tüm öğretmenlerine minnetle…

24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

 

