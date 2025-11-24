Eğitim-İş'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) 24 Kasım Öğretmenleri nedeniyle kısa bir kutlama bir mesajı yayımladı.

Sendikanın X hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bilimle, akılla, laik ve kamusal eğitimle bir nesli yetiştirmek, bir ülkenin geleceğini kurmaktır.

Cumhuriyetin öğretmeni, bilimin ışığını yurdun dört bir yanına taşır.

Her sınıfta, her çocuğun gözünde bir geleceği büyütür.

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetin tüm öğretmenlerine minnetle…

24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."