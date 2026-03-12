Eğitim-İş'ten üyelerine saldıran öğretmene tepki: Eğitim kurumları kimsenin zorbalıkla ahkam keseceği yerler değildir

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlügü önünde yaptığı basın açıklamasıyla üyeleri Barış Demir'in kadrosunun bulunduğu Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’ne resmi işlemlerini halletmek üzere gittiği esnada saldırıya uğradığını, Demir'in; okul bahçesinde, öğrencilerinin gözü önünde aynı okulun öğretmeni Mehmet Ağcadağ tarafından fiziki darp girişimine, ağır hakaretlere ve ailesine yönelik küfürlere maruz kaldığını duyurdu.

Bunun üzerin başlatılan idari soruşturma sonucunda saldırgan öğretmene aylıktan kesme cezası verildiğini ve müfettişler tarafından “görev yeri değişikliği” teklif edildiğini duyuran Yücel, idari makamların, kamu vicdanını yaralayan bir kararla bu yer değişikliğini bugüne kadar bilerek ve isteyerek sümen altı ettiğini ifade etti.

Aynı öğretmenin, daha önce disiplinsizlik ve amire saygısızlık nedeniyle 10 ayrı disiplin cezasının istendiğini, bunlardan yalnızca 5’inin uygulandığını, eski okul müdürünün şikâyeti üzerine yine görev yeri değişikliği önerildiğini ancak bu kararın da idarece hasıraltı edildiğini ve usulsüz kazanç elde ettiğine ilişkin açılan idari soruşturmanın ise hala sürdüğünü belirten Yücel, "İki ayrı soruşturmada görev yeri değişikliği teklif edilen, sicili disiplin cezalarıyla dolu olan ve son olarak bir eğitim emekçisine öğrencilerinin gözü önüne saldırma cüretini gösteren bu şahıs, hangi güçler tarafından ve neyin diyetine karşılık korunmaktadır?

Mehmet Ağcadağ’ın bir türlü ceza almamasının sebebi; geçmişte Eğitim-Bir-Sen Osmaniye yönetiminde görev yapmış olması, eşinin AKP milletvekili aday adayı olması ve kendisinin yerel iktidar temsilcileri ile bürokratlar için “çocukluk arkadaşım, dostum” ifadelerini kullanabilmesi midir?" sorularını yöneltti.

"SENDİKAL İLİŞKİLER VE SİYASİ AİDİYET GÖZETİLİYOR"

Disiplin süreçlerinin; 'yandaş sendikal ilişkiler ve siyasi aidiyet gözetilerek' işletildiğine dikkat çeken Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyemiz Barış Demir’in 19 Şubat 2026 itibariyle geçici görevlendirilmesi bitmiş olup, kadrosunun bulunduğu okula iade edilmesi gerekirken, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16 Şubat 2026 tarihli yazıyla bir skandala daha imza atmıştır. İdare, ilde Görsel Sanatlar normu için “kadro” bulunmadığını bahane ederek adeta üyemize “saldırganla aynı okulda bulunmak istemiyorsan, görevlendirmeni uzat” diyerek aciz bir tutum sergilemiştir.

Daha da vahimi; sırtını yerel ilişkilerine ve iktidara dayayan saldırgan şahıs, olaya tanıklık eden bir öğrenciyi “yalancı şahitlik” ile itham ederek disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etmiştir. Bu yaşananlar; adil sürece açıkça bir müdahale, baskı ve yıldırma girişimidir.

''YASAL İŞLEM BAŞLATILMALI''

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi olarak ilan ediyoruz:

Eğitim kurumları kimsenin siyasi nüfuz tüccarlığı yapacağı, zorbalıkla ahkam keseceği yerler değildir. Müfettiş raporlarıyla sabit olan görev yeri değişikliği kararı, siyasi baskılara boyun eğilmeden derhal uygulanmalıdır!

Eğitim emekçilerinin güvenliği amasız fakatsız sağlanmalı ve şahitlik yapan öğrencimiz bu çirkin baskılardan korunmalıdır. Görev yeri değişikliği kararlarını uygulamayarak bu saldırılara zemin hazırlayan, görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu işleyen idari yetkililer hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.

Hiçbir üyemizi ve öğrencimizi, liyakatsiz yöneticilerin ve siyasi çevrelere dayanan zorbaların eline teslim etmeyeceğiz. Eğitim emekçilerine yönelik şiddete ve siyasi kayırmacılığa karşı adil, idari ve demokratik tüm mücadele yollarını sonuna kadar, kararlılıkla kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz."