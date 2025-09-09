Eğitim-İş ve Eğitim Sen karma eğitime birlikte sahip çıktı: 'Laik eğitimin kırmızı çizgisidir, ortadan kaldırılamaz'

Eğitim-İş ve Eğitim Sen, karma eğitime darbe vuran kız ortaokullarına tepki göstermek amacıyla Ankara Dikmen'deki Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan kız ortaokulu önünde ortak bir basın açıklaması düzenledi. Burada yapılan ortak açıklamayı Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mesut Baran okudu.

Baran, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, AKP iktidarının ‘kindar ve dindar nesil yetiştirme' elbisesini halkın çocuklarına giydirme hesabını güttüğünü 2013 yılından beri kademeli olarak uyguladığı politikalarda gördüklerini belirtti. Kız ortaokulu uygulamasının iktidarın ve ait olduğu sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Baran, söz konusu uygulama için “Anayasanın laiklik ilkesine, cumhuriyetin temel değerlerine, bilimsel eğitimin evrensel esaslarına ve yürürlükteki yasalara açıkça aykırıdır” dedi.

"GELİŞİMİ ZEDELER"

Karma eğitimin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, toplumun sağlıklı gelişiminin de temel şartı olduğunu söyleyen Baran, “Sosyolojik açıdan; kız ve erkek öğrencilerin aynı ortamda eğitim görmesi, toplumsal bütünleşmeyi ve eşitlik kültürünü güçlendirir. Ayrıştırma, ön yargı ve eşitsizlik üretir. Psikolojik açıdan ise; çocukların özgüven kazanması, sağlıklı kişilik gelişimi ve karşılıklı saygı kültürü ancak birlikte öğrenme deneyimiyle mümkündür. Tek cinsiyetli eğitim, bu gelişimi zedeler” ifadelerini kullandı.

"TARİKAT PROTOKOLLERİ LAİKLİKTEN UZAKLAŞTIRDI"

Karma eğitimin pedagojik açıdan en verimli yöntem olduğunun bilindiğini açıklayan Baran, MEB’in tarikat ve cemaat protokolleri nedeniyle, eğitimde laiklik ilkesinden uzaklaşıldığını ifade etti. “Kız ortaokulları uygulamasının eşit ve bilimsel eğitim hakkını gasp ettiğini vurgulayan Baran, “ Eğitim, hiçbir ideolojik veya dini yapılanmanın insafına bırakılamaz. Çocuklarımızın geleceği, siyasi hesapların malzemesi edilemez. Karma eğitim asla keyfi düzenlemelerle ortadan kaldırılamaz. Karma eğitim, laik ve bilimsel eğitimin kırmızı çizgisidir” dedi.